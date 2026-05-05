Nuova tappa a Forlì per la dea bendata | con il 10eLotto festeggia una vincita a cinque cifre

La dea bendata ha fatto nuovamente tappa a Forlì, precisamente in viale Bologna, dove un fortunato giocatore ha centrato un "6 Doppio Oro" portandosi a casa 10 mila euro. Mentre l'ignoto vincitore festeggia il successo al 10eLotto, l’attenzione di tutta Italia resta catalizzata dal Superenalotto.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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