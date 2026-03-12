A tavola con Italo Bassi | la cucina stellata arriva al Caffè Dante

Il Caffè Dante Bistrot di Verona ospiterà sabato 14 marzo alle 20 uno degli chef più noti a livello internazionale, Italo Bassi, due stelle Michelin. La serata vedrà la presenza di Bassi, che proporrà un menu speciale nella cornice del locale di Piazza dei Signori. L’evento rappresenta un’occasione per gustare piatti di alta cucina in un ambiente storico e raffinato.

Il Caffè Dante Bistrot torna a fare della propria tavola un palcoscenico d'eccellenza. Sabato 14 marzo dalle ore 20, la storica insegna di Piazza dei Signori a Verona accende i riflettori su uno degli chef più riconoscibili del panorama gastronomico internazionale: Italo Bassi, due stelle Michelin, una in Italia e una in Francia, è il protagonista della nuova Dining Experience, il format esclusivo firmato Caffè Dante che invita grandi interpreti della cucina a condividere la propria visione gastronomica con gli ospiti del locale scaligero.

