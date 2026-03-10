AperiTalk sul referendum al 110 risto&bar

Venerdì 13 marzo alle 18, al 110 risto&bar di Chieti scalo, si terrà un AperiTalk organizzato da Sinistra Italiana-AvS Chieti e UgS Abruzzo per discutere del referendum sulla giustizia. L'evento mira a fornire informazioni e approfondimenti sul tema, coinvolgendo i partecipanti in un confronto diretto. L'iniziativa si svolge in un locale di Chieti, con l'obiettivo di favorire un dialogo informale tra cittadini interessati.

Sinistra Italiana-AvS Chieti e UgS Abruzzo organizzano un AperiTalk sul referendum della giustizia. L'appuntamento è venerdì 13 marzo, alle 18, al 110 risto&bar di Chieti scalo. Ci saranno con la prof.ssa associata dell'università di Teramo, Marta Ferrara; il presidente regionale dell'Arci Abruzzo, Antonio Tiberio; l'incontro sarà moderato dalla giornalista Daniela Senepa.

