La Croce Bianca Genovese cerca volontari | al via nuovo corso come iscriversi

La Croce Bianca Genovese ha annunciato l’avvio di un nuovo corso per aspiranti soccorritori volontari di ambulanza, che si terrà lunedì 20 aprile alle 20,30 presso il Centro formazione in Piazza Palermo 7r. La formazione è rivolta a chi desidera entrare nel mondo del volontariato sanitario. Per iscriversi, sono disponibili modalità di registrazione attraverso i canali ufficiali dell’associazione.

Al termine del corso sono previsti esami teorico-pratici finalizzati all’abilitazione dei partecipanti. I nuovi soccorritori potranno quindi operare nei servizi sanitari ordinari ed emergenziali della Croce Bianca Genovese presso le sedi di Piazza Palermo 25r, Via di Santa Chiara 49r (Carignano) e Via Posalunga 66B (Borgoratti). Fin dalle prime fasi sarà inoltre possibile svolgere attività di tirocinio in qualità di osservatori, affiancati da personale esperto, per acquisire familiarità con mezzi, procedure e attrezzature. La partecipazione è aperta a chi abbia compiuto almeno 16 anni; per i minori sarà necessaria la manleva dei genitori. “Il fabbisogno di volontari resta sempre elevato - sottolinea Walter Carrubba, presidente della Croce Bianca Genovese -. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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