Acquaworld assume oltre 100 posizioni aperte in vista dell’estate | requisiti e come candidarsi

Acquaworld, il parco acquatico aperto tutto l’anno in provincia di Monza-Brianza, ha annunciato l’apertura di oltre 100 posizioni lavorative per la stagione estiva. La campagna di recruiting coinvolge diverse figure professionali e mira a coprire le esigenze operative del parco durante i mesi più caldi. I candidati interessati possono consultare i requisiti e le modalità di candidatura sul sito ufficiale dell’azienda.

Monza, 24 aprile 2026 – Nuove opportunità di lavoro ad Acquaworld, l'unico parco acquatico aperto tutto l'anno in Italia con piscine indoor e outdoor in provincia di Monza-Brianza: è stata avviata una campagna di recruiting con oltre 100 posizioni aperte in vista della stagione estiva. Le posizioni aperte e i requisiti Le selezioni riguardano profili operativi, tecnici e addetti ai servizi, con opportunità rivolte sia a candidati con esperienza sia a persone alla prima occupazione. Il piano di inserimenti interessa diverse aree del parco acquatico e benessere e punta a rafforzare gli organici nei mesi di maggiore affluenza. Le...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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