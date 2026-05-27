La corsa in ambulanza per salvare il piccolo riccio travolto da un' auto

Da monzatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 25 maggio, agenti della polizia locale e volontari di un’associazione di ambulanza veterinaria sono intervenuti a Desio per soccorrere un riccio investito da un’auto. Il piccolo animale è stato trasportato in ambulanza con urgenza per essere curato. L’intervento si è svolto in tempi rapidi per tentare di salvarlo. Non sono stati forniti dettagli sulla condizione del riccio al momento del soccorso.

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È stata una vera e propria corsa contro il tempo quella che nella giornata di lunedì 25 maggio ha visto protagonisti gli agenti della polizia locale e i volontari dell'associazione Ambulanza veterinaria per salvare un riccio investito per le strade di Desio.L'arrivo degli agentiL'allarme è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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