Un piccolo barboncino è stato rapito da una banda di ladri e successivamente lanciato da un'auto in corsa, provocandone la morte. La vicenda ha avuto inizio quando Aaron è sfuggito per pochi attimi alla padrona, ma è stato subito preso di mira dai malviventi. Al momento, non ci sono indizi sulla banda coinvolta in questo episodio.

Rapito dai ladri e poi gettato da un'auto in corsa: così è morto il piccolo Aaron, amabile barboncino sfuggito per pochi attimi alla sua padrona e poi finito in balia di una banda di malviventi, di cui per ora non c'è traccia. Tutto è successo domenica sera nella zona di Via Gian Franco Omassi a Brescia, quartiere residenziale in zona Lamarmora: come racconta la stessa proprietaria del cane, Viola Sandrini, il povero Aaron era rimasto con lei fino a poco prima, si è poi allontanato per qualche attimo, ha continuato ad abbaiare fino a un silenzio sospetto. Da quel momento è iniziato l'incubo che si è concluso nel peggiore dei modi: la macabra conferma della morte dell'animale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

