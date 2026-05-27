La Conviviale all' Istituto Vegni di Cortona

Notizia in breve

Il 20 maggio 2026 si è tenuta una conviviale presso l'Istituto Vegni, vicino a Cortona. L’evento è stato organizzato dalla Delegazione di Arezzo dell’Accademia Italiana della Cucina. La giornata ha visto la partecipazione di membri e appassionati, che hanno condiviso momenti di confronto e approfondimento sulla cultura gastronomica. La serata si è svolta in un clima di collaborazione, con interventi e scambi tra i presenti.