La Conviviale all' Istituto Vegni di Cortona
Il 20 maggio 2026 si è tenuta una conviviale presso l'Istituto Vegni, vicino a Cortona. L’evento è stato organizzato dalla Delegazione di Arezzo dell’Accademia Italiana della Cucina. La giornata ha visto la partecipazione di membri e appassionati, che hanno condiviso momenti di confronto e approfondimento sulla cultura gastronomica. La serata si è svolta in un clima di collaborazione, con interventi e scambi tra i presenti.
Arezzo, 27 maggio 2026 – La Delegazione di Arezzo dell'Accademia Italiana della Cucina ha organizzato, il 20 maggio 2026, una Conviviale - Evento all'Istituto Vegni, c he si trova vicino a Cortona. L’Istituto di Istruzione Superiore Statale A.Vegni, meglio conosciuto come l’Istituto delle Capezzine, fu creato nel 1886, rispettanto la volontà testamentaria di Angelo Vegni, che aveva destinato il suo patrimonio alla fondazione di una Scuola Superiore di Agricoltura che portasse il suo nome. L'istituto offre agli studenti vari percorsi di istruzione tecnica o professionale e conferma un forte legame con il mondo del lavoro. Forma infatti molti giovani in vari indirizzi, tra cui quello professionale enogastronomico e ospitalità alberghiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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