Bevi senza plastica all’Istituto di Cortona arriva il fontanello green

Da arezzonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 25 maggio alle 10:30 si svolgerà l’inaugurazione di un nuovo fontanello presso l’ingresso di un istituto a Cortona. La cerimonia prevede il taglio del nastro e l’apertura ufficiale del dispositivo di erogazione di acqua potabile. L’obiettivo è promuovere il consumo di acqua senza l’uso di bottiglie di plastica, contribuendo a ridurre i rifiuti prodotti dall’istituto. La somministrazione avverrà tramite un fontanello green installato nel cortile dell’edificio scolastico.

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Un taglio del nastro all’insegna dell’ecologia e della riduzione dei rifiuti. Lunedì 25 Maggio, alle ore 10:30, presso l’ingresso della sede del Convitto, l’istituto inaugurerà ufficialmente il nuovo fontanello di erogazione dell’acqua potabile. L’iniziativa nasce dall’adesione al progetto “Bevi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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