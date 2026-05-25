Inaugurato alla scuola Vegni di Cortona il sesto fontanello del progetto #Bevisenzaplastica
Quasi duecento studenti hanno partecipato questa mattina all’inaugurazione del sesto fontanello del progetto “#Bevisenzaplastica” alla scuola Vegni di Cortona. L’impianto di acqua è stato installato dall’azienda Nuove Acque. La cerimonia ha coinvolto gli studenti, che hanno assistito alla presentazione del nuovo punto di rifornimento.
Quasi duecento studenti hanno partecipato stamani all’inaugurazione del fontanello dell’acqua installato da Nuove Acque presso l’istituto superiore d’istruzione “Angelo Vegni” di Cortona. Si tratta del sesto dei dieci fontanelli previsti dal progetto “#Bevi senza plastica”, di Nuove Acque e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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