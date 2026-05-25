Inaugurato alla scuola Vegni di Cortona il sesto fontanello del progetto #Bevisenzaplastica

Notizia in breve

Quasi duecento studenti hanno partecipato questa mattina all’inaugurazione del sesto fontanello del progetto “#Bevisenzaplastica” alla scuola Vegni di Cortona. L’impianto di acqua è stato installato dall’azienda Nuove Acque. La cerimonia ha coinvolto gli studenti, che hanno assistito alla presentazione del nuovo punto di rifornimento.