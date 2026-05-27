Un ex pugile ha dichiarato che, dopo aver portato dei soldi a sua madre, si è trovato coinvolto in una situazione complicata. Ha affermato che troverà un modo per spiegare tutto a suo figlio, aspettando che cresca abbastanza. Ha anche parlato di un possibile sequestro di un bambino, affermando che in futuro gli racconterà gli errori fatti, sottolineando di averne commessi molti.

“Troverò un modo per raccontare tutto a mio figlio. Aspetto che cresca ancora un po’ e spero di potermi sedere con lui per raccontargli tutti gli sbagli che ho fatto, che sono tanti”. Per il momento Mirco Ricci – ex promessa del pugilato – si racconta a Belve Crime, programma condotto da Francesca Fagnani. Era considerato tra i possibili migliori pugili della storia italiana, ha anche vinto un campionato nazionale, ma la sua carriera si è poi persa tra dipendenza dall’alcol e crimini. Tra gli eventi peggiori e più discussi della sua vita c’è il rapimento di un bambino, per cui è stato anche condannato in Cassazione: “Io non capisco perché sono entrato dentro a questa storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La condanna per sequestro di un bambino? Troverò un modo per dirlo a mio figlio. Portai dei soldi a mia madre e mi trovai in un casino assurdo”: parla l’ex pugile Mirco Ricci

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