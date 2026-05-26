A Belve Crime viene raccontata la vicenda di Mirco Ricci, pugile condannato nel 2018 per aver sequestrato un bambino. Ricci e la madre sono stati giudicati colpevoli di aver rapito un minore. La condanna riguarda anche altre accuse legate alla vicenda. La trasmissione ripercorre i dettagli del procedimento giudiziario e le conseguenze legali della sentenza. Ricci, noto nel mondo sportivo, ha subito la condanna insieme alla madre.

Il pugile Mirco Ricci sarà uno degli ospiti della puntata di Belve Crime in onda il 26 maggio. Nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, Ricci ripercorrerà la sua carriera sportiva e parlerà, tra le altre cose, della condanna ricevuta per il sequestro di un bambino di 9 anni. Una vicenda che sarebbe legata a una partita di droga non pagata dalla madre del piccolo. Chi è il pugile Mirco “The Predator” Ricci L’ascesa da pugile di Mirco Ricci e i problemi con la giustizia Gli altri ospiti di Fagnani a Belve Crime oltre a Mirco Ricci Chi è il pugile Mirco “The Predator” Ricci Soprannominato “The Predator”, il pugile romano Mirco Ricci racconterà la sua storia questa sera, martedì 26 maggio, a Belve Crime. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mirco Ricci, l'intervista a Belve Crime: chi è il pugile condannato per aver sequestrato un bambino

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Anteprima Belve Crime - Mirco Ricci - Martedì 26 maggio in prima serata su Rai2

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