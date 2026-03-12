' Villaggio dell’accoglienza' nell' ex Cara di Borgo Mezzanone | pubblicata la gara per il maxi appalto da 9 milioni

È stata pubblicata il 6 marzo sulla piattaforma Anac la gara per i lavori di riconversione dell'ex Cara di Borgo Mezzanone in una foresteria regionale dedicata ai lavoratori migranti. Il progetto riguarda un maxi appalto da 9 milioni di euro e mira a trasformare il centro di accoglienza, precedentemente destinato ai richiedenti asilo, in una struttura dedicata a esigenze regionali.

Entra nella fase operativa il progetto per la riconversione del Centro di accoglienza per richiedenti asilo in foresteria per lavoratori migranti regolari Entra nella fase operativa il progetto del ‘Villaggio dell’accoglienza’, previsto da un protocollo d’intesa siglato tra Regione Puglia, Ministero dell’Interno, Prefettura di Foggia e Agenzia del Demanio nel 2021. All’epoca erano pronti 8 milioni di euro, oggi sono 13,7 milioni del POC Legalità 2014-2020 del Ministero dell’Interno. La scadenza del bando è fissata al prossimo 26 marzo. I giorni attesi di cantiere sono 215 e l’investimento dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2026, così come previsto dalla chiusura del programma POC. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

