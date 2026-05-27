Su TikTok si diffonde una nuova tendenza di skincare che combina l’acido glicolico con la crema “blu”. La combo sta diventando virale tra gli utenti che condividono i propri risultati e routine. La pratica consiste nell’applicare l’acido glicolico, un esfoliante chimico, seguito dalla crema idratante. La tendenza ha attirato l’attenzione di molti appassionati di bellezza, che la considerano efficace per migliorare l’aspetto della pelle.

C ontinua fucina di beauty trend, TikTok ha trovato una nuova “ossessione” skincare: l’abbinamento tra acido glicolico e Nivea Creme. Una combinazione – presto diventata virale – apparentemente semplice che promette una pelle più liscia, luminosa e nutrita. Cosa c’è di vero, cosa a cui prestare attenzione? Addio fondotinta, benvenuta pelle libera! Come valorizzare l’incarnato naturale d’estate X Nivea Crema e acido glicolico: il nuovo beauty trend da Tiktok. Da una parte, l’acido glicolico, attivo esfoliante amatissimo dalle beauty routine moderne. Dall’altra, la storica Nivea Crema, dalla texture ricca e idratante, presente nei beautycase di intere generazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La combo più virale del momento vede protagonisti l'acido glicolico e la crema iconica “blu” di sempre. Ecco perché questa combinazione spopola su TikTok

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