Il tonico all’acido glicolico di The Ordinary ha accumulato oltre 40 mila recensioni positive su Amazon. La maggior parte degli utenti ne parla come di un prodotto efficace per la pelle, senza indicare problemi particolari. L’articolo menziona anche che tutti i prodotti pubblicati su GQ Italia sono scelti in modo indipendente dagli editori, ma l’acquisto tramite i link affiliati può generare commissioni per Condé Nast.

Sempre più spesso l’acido glicolico viene raccontato sui social come il prodotto più versatile della cosmetica contemporanea, e questa volta - possiamo ben dirlo - l’entusiasmo è meritato. Video dopo video, reel dopo reel, ti renderai presto conto di un piccolo particolare: c'è chi lo usa ovunque e per qualsiasi cosa, quasi fosse una piccola gara a chi ne scopre l’uso più intelligente. La verità è meno teatrale, ma molto più interessante: si tratta di un esfoliante che non si limita a togliere le cellule morte, ma aiuta a liberare i pori, rendere la grana più uniforme e restituire luce quando la pelle sembra stanca, motivo per cui dermatologi e facialist continuano a consigliarlo per macchie, imperfezioni e incarnati spenti.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - C'è un motivo preciso per cui il tonico all'acido glicolico di The Ordinary ha più di 40 mila recensioni positive su Amazon

Ácido Glicólico da The Ordinary para tratar manchas e textura pós acne

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