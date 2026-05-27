Due spiagge italiane sono state inserite nella classifica internazionale dei cinquanta lidi più belli del mondo, arrivando a essere presenti due volte. La lista è pubblicata annualmente e premia i luoghi più straordinari del pianeta. La presenza di due località italiane non è attribuibile alla fortuna, ma alla qualità riconosciuta delle spiagge. La classifica viene aggiornata ogni anno e include solo i luoghi ritenuti più suggestivi a livello globale.

C ’è qualcosa di consolante, nell’apprendere che in una classifica globale che premia le cinquanta spiagge più belle del mondo, ci siano due presenze italiane. Ciò che non torna, invece, è il motivo per cui di tutte le nostre coste magnifiche, nella nuova selezione The World’s 50 Best Beaches, gli esperti ne abbiano scelte solo due. Ma il motivo c’è. Il ranking annuale nasce dal giudizio di oltre mille professionisti del turismo che trascorrono le loro vite esplorando coste: non influencer, ma esperti allenati a distinguere un posto autentico e incontaminato da uno costruito per sembrarlo. Cinque spiagge europee incantevoli e semi-deserte per un’estate lontano dalla calca X Le spiagge più belle del mondo: la Sardegna raddoppia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La classifica internazionale che ogni anno premia i cinquanta lidi più straordinari del pianeta sceglie l'isola per ben due volte. Ma non è fortuna

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