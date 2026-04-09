Nel gennaio del 1998, all’età di 22 anni, un uomo ha ucciso tutti i membri della sua famiglia in un’abitazione nel Varesotto. Dopo il delitto, è fuggito due volte prima di essere arrestato nuovamente. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine, che hanno seguito da vicino le fasi della fuga e delle successive detenzioni. La vicenda si inserisce tra i casi di cronaca più discussi di quel periodo.

Del Grande era riuscito a fuggire una seconda volta dopo l'evasione dello scorso settembre durata 13 giorni. Ad Alba stava scontando sei mesi di misura di sicurezza in attesa della rivalutazione della sua pericolosità sociale. Uscito dal carcere nel luglio 2023 dopo aver scontato 26 anni e 4 mesi per aver sterminato la sua famiglia, ha vissuto in una casa-lavoro del Modenese, una struttura penitenziaria promiscua prima del tentativo di fuga dello scorso anno e ora questa casa lavoro. Elia Del Grande ha compiuto e confessato quella che le cronache ricordano come la strage dei fornai. Aveva 22 anni quando, il 7 gennaio 1998, sterminò la sua famiglia che viveva a Cadrezzate, in provincia di Varese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi è Elia Del Grande che ha sterminato la famiglia nel 1998: fuggito due volte e due volte arrestato

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Chi è Elia Del Grande che ha sterminato la famiglia nel 1998: la seconda fuga dell'autore della strage dei fornaiElia Del Grande ha compiuto e confessato quella che le cronache ricordano come la strage dei fornai.

Temi più discussi: Elia del Grande trovato e arrestato: l’autore della strage dei fornai era evaso; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Vita in diretta 2025/26 - Elia Del Grande è evaso di nuovo, il cappellano: Ha tradito la mia fiducia - 07/04/2026 - Video; Elia Del Grande, nuova fuga dell’autore della strage dei fornai: era in permesso per Pasqua.

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Arrestato ,di nuovo https://www.varesenews.it/2026/04/elia-del-grande-e-stato-arrestato-a-varano-borghi/2541151/ - facebook.com facebook

E' stato catturato Elia Del Grande, condannato per aver sterminato la famiglia trent'anni fa. Non era rientrato nella casa lavoro alla fine di un permesso premio per Pasqua x.com