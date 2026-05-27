Due spiagge italiane sono state inserite nella classifica internazionale annuale dei cinquanta lidi più belli del mondo. Nonostante ciò, il resto del Paese non è rappresentato nella lista. La classifica premia le località considerate eccezionali a livello globale. La presenza di due spiagge italiane si verifica per la seconda volta consecutiva, secondo quanto riferito dagli organizzatori. La lista viene pubblicata ogni anno e si basa su criteri di valutazione specifici.

C ’è qualcosa di consolante, nell’apprendere che in una classifica globale che premia le cinquanta spiagge più belle del mondo, ci siano due presenze italiane. Ciò che non torna, invece, è il motivo per cui di tutte le nostre coste magnifiche, nella nuova selezione The World’s 50 Best Beaches, gli esperti ne abbiano scelte solo due. Ma il motivo c’è. Il ranking annuale nasce dal giudizio di oltre mille professionisti del turismo che trascorrono le loro vite esplorando coste: non influencer, ma esperti allenati a distinguere un posto autentico e incontaminato da uno costruito per sembrarlo. Cinque spiagge europee incantevoli e semi-deserte per un’estate lontano dalla calca X Leggi anche › In Italia sventolano sempre più Bandiere blu: 14 nuove spiagge del 2026 Le spiagge più belle del mondo: la Sardegna raddoppia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La classifica internazionale che ogni anno premia i cinquanta lidi più straordinari del pianeta sceglie l'isola per ben due volte. Eppure il resto del Bel Paese non viene considerato

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