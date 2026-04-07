Nelle ultime due giornate i lidi della costa hanno registrato il tutto esaurito, grazie alle condizioni di bel tempo. Le strutture balneari segnalano un afflusso elevato, frutto di un intenso lavoro svolto negli ultimi tempi. Dopo un periodo caratterizzato da difficoltà legate alle conseguenze del maltempo, le associazioni di categoria confermano che l’afflusso di clienti rappresenta un segnale positivo. La situazione si è stabilizzata, portando a un afflusso massiccio di visitatori.

"Una due giorni da tutto esaurito ai lidi. Davvero un bel segnale per tutti le strutture balneari". Un coro unanime quello delle associazioni di categoria che, dopo giornate ‘complicate’ per i danni e le conseguenze del maltempo dei giorni scorsi, hanno registrato il pienone ai lidi. A testimoniarlo anche le prime lunghe code sulla superstrada e il tratto di Romea tra Lido di Spina e Porto Garibaldi. Un ‘sold out’, quindi, per un weekend baciato da temperature fino a 25 gradi e con gente che proveniva da Ferrara, Modena, bassa Romagna e Veneto. Alcuni sono arrivati per la prima apertura delle ‘seconde case’, altri per un semplice giro al mare, un pasto di pesce e una passeggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pienone sulla costa. Il bel tempo ‘premia’ i lidi: "Abbiamo lavorato sodo, due giorni da ‘sold out’"

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Due giorni di bel tempo, poi nel weekend è atteso un nuovo peggioramentoTempo generalmente stabile sulla nostra regione tra oggi e domani, per la rimonta dell’alta pressione sull’Europa centrale.

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