Le 10 spiagge più belle d'Italia nella classifica 2026 di Skyscanner | tre sono in Sicilia

Secondo una recente classifica di Skyscanner, le dieci spiagge più belle d’Italia per il 2026 sono state identificate in diverse località del paese. Tra queste, tre si trovano in Sicilia, nota per le sue acque trasparenti e i paesaggi suggestivi. La lista include spiagge che offrono mare cristallino e ambienti naturali di grande fascino. La selezione si basa su criteri legati alla qualità delle acque e agli scenari paesaggistici.

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