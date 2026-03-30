La classe imprenditrice – privata – non va in paradiso Quella pubblica a fasi alterne si avvicina all’ inferno

La settimana appena iniziata si segnala per una serie di eventi che coinvolgono il settore imprenditoriale, pubblico e privato. Si prevedono momenti di particolare intensità, con attività che si protrarranno fino al lunedì dell’angelo o Pasquetta. Le giornate si preannunciano dense di impegni e appuntamenti di varia natura, in un periodo caratterizzato da tensioni e sfide per entrambe le sfere.

Settimana di passione, quella appena iniziata, a tutto tondo. Senza nulla togliere alle cerimonie religiose che si protrarranno fino al lunedì dell’angelo o Pasquetta che definir lo si voglia, saranno giornate non poco impegnative sotto tutti gli aspetti. Volendo essere più precisi di un orologio svizzero, un episodio di particolare importanza ha preso il via in anticipo. Il caso si riferisce all’ingresso negato all Santo Sepolcro al Cardinale Pizzaballa, nunzio apostolico in quella terra. Si è verificata una situazione analoga a quella del proprietario terriero che fu allontanato dai suoi coloni volendo accedere a uno dei suoi fondi, apostrofandolo con la breve ma efficace esclamazione ” padrone, resta fuori”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Ricky Hatton, quando la classe operaria va in paradisoLe "circostanze non sospette" sono come la pioggia di Manchester, talmente sottile da accompagnarti senza farti sentire la mancanza di un ombrello;... Manfredonia, Galli: “Il rispetto della legge e degli elettori a fasi alterne”Nel tempio locale della Costituzione rigida, operano i profeti della discontinuità totale e della disparità diffusa.