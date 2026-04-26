"Dicono: non ti abbattere, non ti scoraggiare, passerà, è un periodo, qualcosa troverai basta adattarsi, non farti prendere dallo sconforto, devi reagire." Così la voce fuori campo. E sembrano chiacchiere senza coordinate. In bocca a tutti e a nessuno. In Veneto come ovunque. Capaci in poche righe di sintetizzare uno stato d’animo. Orizzonte esistenziale che Vitaliano Trevisan ha indagato di continuo nella sua scrittura. Arrivando perfino a tracciare la propria autobiografia attraverso la lente dei lavori fatti e perduti: “Works“, libro fondamentale in questo primo quarto di secolo. Se vi capita, vale la pena recuperarlo. Intanto bello ritrovare invece il teatro dello scrittore vicentino (quanto manca).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Se la classe operaia va in analisi. Trevisan, verità senza consolazione

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