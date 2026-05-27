Due grandi piattaforme digitali sono al centro di una class action che le accusa di creare dipendenza. Si sostiene che Meta e TikTok, con il loro volume di utenti, siano diventate “macchine da dipendenza”. La causa denuncia come il potere concentrato in poche aziende renda il settore opaco, favorendo dipendenze, manipolazioni e disuguaglianze. La questione riguarda il rischio di controllo pubblico ridotto e di sviluppo distorto legato all’utilizzo di queste piattaforme.

Milano, 27 maggio 2026 – “Quando un potere di tale portata (quello digitale, ndr) si concentra in poche mani, tende a farsi opaco e a sfuggire al controllo pubblico, e cresce il rischio di uno sviluppo distorto che genera nuove dipendenze, esclusioni, manipolazioni e disuguaglianze”. È un passo cruciale della prima enciclica di papa Leone XIV, “Magnifica Humanitas“. Antonio Affinita, direttore generale del Moige, Movimento Italiano Genitori, avete deciso di sfidare questo potere, trascinando i colossi delle piattaforme social in tribunale per chiedere più tutele per i minori. Che effetto le fa leggere queste parole? “Le parole del papa ci toccano nel profondo: quando il potere digitale sfugge al controllo pubblico, sono sempre i più deboli a pagarne il prezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La class action contro i social: “Meta e TikTok sono macchine da dipendenza”

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Prima Class Action europea contro Facebook, Instagram e TikTok

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