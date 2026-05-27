La Cisl scrive ai sindaci eletti nel territorio | Sia stagione amministrativa fondata su partecipazione e dialogo sociale

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cisl ha scritto ai sindaci appena eletti nel territorio, chiedendo loro di basare la loro amministrazione sulla partecipazione e sul dialogo sociale. Nel messaggio si sottolinea che il voto dei cittadini implica una responsabilità importante, quella di rispondere ai bisogni delle persone, rafforzare il rapporto con il territorio e lavorare per il bene comune.

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“Il voto dei cittadini affida una responsabilità grande e impegnativa: quella di dare risposte concrete ai bisogni delle persone, rafforzare il legame con il territorio e orientare l’azione amministrativa verso il bene comune. In questa fase, serve una guida capace di ascolto, visione e coraggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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