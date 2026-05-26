Amministrative gli auguri della Cisl ai sindaci neo eletti nel Palermitano
La Cisl ha rivolto auguri di buon lavoro ai nuovi sindaci eletti nei comuni del Palermitano. L'organizzazione ha ribadito la disponibilità a mantenere un dialogo costante e partecipativo con le amministrazioni locali. La contrattazione sociale e la partecipazione sono stati indicati come strumenti fondamentali per costruire un piano di sviluppo condiviso.
“Auguriamo buon lavoro ai sindaci eletti nei comuni al voto del territorio palermitano e ribadiamo la nostra disponibilità ad un dialogo costante e partecipativo con le amministrazioni locali, perché un piano di sviluppo si costruisce insieme con la contrattazione sociale e la partecipazione”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
ELEZIONI AMMINISTRATIVE/ Tutti i sindaci eletti nel comuni salernitani al votoNella provincia di Salerno, 21 comuni hanno svolto le elezioni amministrative tra ieri e oggi.
UFFICIALI/ Elezioni amministrative nel Sannio, tutti i sindaci eletti: colpo di scenaDurante le elezioni amministrative nel Sannio, sono stati eletti tutti i nuovi sindaci.
Temi più discussi: Il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, Meloni esulta dopo le amministrative; Elezioni amministrative, chiuse le urne: in Puglia affluenza al 63,68%. In Basilicata al 60,68%. Gli auguri di Decaro ai nuovi sindaci; Amministrative 2026: gli auguri di buon lavoro del Partito Democratico ai sindaci e ai consiglieri eletti nei comuni della provincia di Catanzaro; Comunali: Meloni, anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani.
Elezioni amministrative, gli auguri del presidente della Provincia Anacleto Colombiano ai neoeletti Mentre si vanno completando le operazioni di scrutinio nei Comuni chiamati al voto, desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni ai sindaci eletti e ai c facebook
Mi unisco alle parole ed agli auguri del Ministro Crosetto in occasione della Giornata del Personale Civile della Difesa. Nell'esercizio della delega a me conferita alla Formazione del personale civile, ho avuto modo di apprezzarne l'impegno e l'attenzio x.com
Elezioni comunali: gli auguri dell’Arcivescovo Bellandi a De Luca ed agli altri sindaci elettiStampa Messaggio di auguri da parte dell’Arcivescovo di Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Andrea Bellandi, all’indomani dell’esito delle elezioni amministrative 2026 che hanno interessato divers ... salernonotizie.it
Elezioni amministrative, chiuse le urne: in Puglia affluenza al 63,68%. In Basilicata al 60,68%. Gli auguri di Decaro ai nuovi sindaciAlle 12 nei 54 Comuni pugliesi al voto affluenza al 15,9%. In Basilicata vota il 12,5% degli aventi diritto. Cresce la partecipazione in Salento e nella Bat, in calo nel Brindisino e nel Foggiano ... lagazzettadelmezzogiorno.it