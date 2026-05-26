Amministrative gli auguri della Cisl ai sindaci neo eletti nel Palermitano

Notizia in breve

La Cisl ha rivolto auguri di buon lavoro ai nuovi sindaci eletti nei comuni del Palermitano. L'organizzazione ha ribadito la disponibilità a mantenere un dialogo costante e partecipativo con le amministrazioni locali. La contrattazione sociale e la partecipazione sono stati indicati come strumenti fondamentali per costruire un piano di sviluppo condiviso.