I sindaci dei Comuni dell’area di Montello chiedono di garantire la continuità amministrativa in vista di scelte ambientali strategiche. La richiesta arriva in un momento di crisi che coinvolge il territorio, con l’obiettivo di assicurare una gestione stabile e coordinata delle decisioni future. Le autorità locali sottolineano l’importanza di mantenere un’unità amministrativa per affrontare le sfide ambientali e pianificare interventi condivisi.

L’APPELLO. I Comuni dell’area chiedono continuità amministrativa in vista di scelte ambientali strategiche. Scadenza il 26 marzo per il possibile ritiro delle dimissioni, altrimenti rischio commissariamento Un appello unitario per garantire stabilità amministrativa e continuità istituzionale al Comune di Montello, dopo le dimissioni del sindaco Elvira Borali lo scorso 6 marzo. È quanto emerge dal comunicato diffuso nella giornata di mercoledì 18 marzo dal Comune di Bagnatica e sottoscritto dai sindaci dei Comuni di Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Costa di Mezzate, Gorlago e San Paolo d’Argon in merito alla crisi amministrativa in corso nel Comune di Montello. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Crisi a Montello, i sindaci del territorio: «Garantire continuità amministrativa»

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