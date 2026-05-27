La Cina ha schierato oltre 100 navi da guerra in manovre attorno a Taiwan, pochi giorni dopo la visita ufficiale del presidente russo in Cina e il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Le operazioni navali coinvolgono un grande numero di unità militari e rappresentano un messaggio diretto a Taiwan e alla comunità internazionale. La mossa si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sulle reazioni ufficiali.

Le manovre coinvolgono marina, Guardia costiera e navi da ricerca. Taipei teme una nuova pressione ibrida mentre gli Usa frenano sugli armamenti L'area geografica interessata dalla presenza navale cinese, la più massiccia di sempre, è molto vasta: dal Mar Giallo sino al Mar Cinese Meridionale, passando per il Mar Cinese Orientale e acque limitrofe. Le unità coinvolte appartengono sia alla Guardia costiera di Pechino sia alla marina militare, accompagnate anche da alcune navi da ricerca e rilevamento marittimo, e sono particolarmente attive nelle acque intorno a Taiwan, dove lo schieramento è iniziato prima dell'incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping per poi andare progressivamente aumentando numericamente, e allargandosi ai mari circostanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Cina manda 100 navi attorno a Taiwan: il segnale a Trump che spaventa il Pacifico

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