La Cina manda 100 navi attorno a Taiwan | il segnale a Trump che spaventa il Pacifico

Da ilgiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Cina ha schierato oltre 100 navi da guerra in manovre attorno a Taiwan, pochi giorni dopo la visita ufficiale del presidente russo in Cina e il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Le operazioni navali coinvolgono un grande numero di unità militari e rappresentano un messaggio diretto a Taiwan e alla comunità internazionale. La mossa si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sulle reazioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le manovre coinvolgono marina, Guardia costiera e navi da ricerca. Taipei teme una nuova pressione ibrida mentre gli Usa frenano sugli armamenti L'area geografica interessata dalla presenza navale cinese, la più massiccia di sempre, è molto vasta: dal Mar Giallo sino al Mar Cinese Meridionale, passando per il Mar Cinese Orientale e acque limitrofe. Le unità coinvolte appartengono sia alla Guardia costiera di Pechino sia alla marina militare, accompagnate anche da alcune navi da ricerca e rilevamento marittimo, e sono particolarmente attive nelle acque intorno a Taiwan, dove lo schieramento è iniziato prima dell'incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping per poi andare progressivamente aumentando numericamente, e allargandosi ai mari circostanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la cina manda 100 navi attorno a taiwan il segnale a trump che spaventa il pacifico
© Ilgiornale.it - La Cina manda 100 navi attorno a Taiwan: il segnale a Trump che spaventa il Pacifico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

US Demands China CANCEL IRANIAN Oil as Beijing Sends A SEVERE Warning To US Bonds

Video US Demands China CANCEL IRANIAN Oil as Beijing Sends A SEVERE Warning To US Bonds

Notizie e thread social correlati

Non solo Taiwan. Il piano della Cina per dominare le acque del PacificoNegli ultimi tempi, si sono intensificate le tensioni tra Cina e Taiwan, alimentando preoccupazioni sulla stabilità nella regione.

“Oltre 100 navi in mare”: la mossa cinese per strozzare TaiwanLa Cina ha inviato più di cento navi nelle acque che vanno dal Mar Giallo al Pacifico occidentale.

Si parla di: La Cina invia a Cuba nuovi aiuti contro il blocco USA.

la cina manda 100La Cina manda 100 navi attorno a Taiwan: il segnale a Trump che spaventa il PacificoLe manovre coinvolgono marina, Guardia costiera e navi da ricerca. Taipei teme una nuova pressione ibrida mentre gli Usa frenano sugli armamenti ... ilgiornale.it

la cina manda 100La Cina non è mai stata così sicura di séNessun altro leader aveva mai – e ha mai in seguito – goduto di tanto sfarzo in una visita in Cina. Trump rimase così colpito che quella accoglienza continua a citarla ancora, a nove anni di distanza. ilpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web