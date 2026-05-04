Non solo Taiwan Il piano della Cina per dominare le acque del Pacifico

Negli ultimi tempi, si sono intensificate le tensioni tra Cina e Taiwan, alimentando preoccupazioni sulla stabilità nella regione. Tuttavia, la questione non riguarda solo queste due aree: la Cina ha avviato un piano volto a rafforzare la sua presenza nelle acque del Pacifico, suscitando preoccupazioni tra gli altri paesi della regione. I movimenti militari e le attività navali sono stati segnalati nelle acque internazionali e nelle zone di interesse strategico.

I venti di guerra soffiano a tutte le latitudini, e in molti temono che un prossimo focolaio possa divampare in Estremo Oriente: lo scontro tra Cina e Taiwan. Secondo quanto riportato dalla rivista di difesa Shipborne Weapons, a Pechino non si starebbe studiando un piano di attacco a Taipei, bensì pare che si stia mettendo a punto una strategia volta a mettere all’angolo gli Stati Uniti e i loro alleati nella regione del Pacifico. Come raccontato dal South China Morning Post, l’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) potrebbe utilizzare dei droni marini per disseminare delle mine con l’obiettivo di stroncare sul nascere ogni operazione navale volta ad assistere l’isola di Formosa in caso di escalation militare.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Non solo Taiwan. Il piano della Cina per dominare le acque del Pacifico Notizie correlate I droni fantasma della Cina nei cieli del Pacifico: così Pechino prepara la sfida su TaiwanNegli ultimi mesi i cieli sopra il Mar Cinese Meridionale sono stati attraversati da una serie di voli anomali. Non è solo Taiwan: il fronte invisibile che può incendiare lo scontro tra Usa e CinaC’è un errore di prospettiva che si ripete ogni volta che si parla di guerra tra Stati Uniti e Cina: ridurre tutto a Taiwan. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Taiwan e Mar Cinese Meridionale: la guerra grigia con cui la Cina ridisegna l’Indo-Pacifico; Non solo Taiwan. Il piano della Cina per dominare le acque del Pacifico; Non solo Tsmc: il primato di Taiwan nei chip è merito anche di MediaTek; Taiwan Files – Caso eSwatini, Cheng negli Usa, droni armati. Non solo Tsmc: il primato di Taiwan nei chip è merito anche di MediaTekMediaTek è l’ennesimo campione taiwanese che si pone al centro della discussione globale sulla tecnologia. Con una capitalizzazione di 131 miliardi di dollari, è attualmente la terza azienda per ... startmag.it Cina: l'adesione al principio di "Una Sola Cina" rappresenta la volontà condivisa della comunità internazionale Il portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato della Cina, Chen Binhua, ha risposto alle domande dei giornalisti in merito alla - facebook.com facebook Il Presidente @ChingteLai è arrivato in #Eswatini! #Taiwan non si lascerà mai scoraggiare dalle pressioni esterne e continuerà a interagire con il mondo, a prescindere dalle sfide che dovrà affrontare. x.com