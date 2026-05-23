La Cina ha inviato più di cento navi nelle acque che vanno dal Mar Giallo al Pacifico occidentale. Tra queste, ci sono navi militari, imbarcazioni della Guardia costiera e mezzi di ricerca e monitoraggio. La presenza massiccia si estende su un’area vasta, coinvolgendo diverse tipologie di imbarcazioni. La mossa sembra mirata a rafforzare la presenza cinese nella regione, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle motivazioni.

La Cina ha dispiegato oltre cento unità tra navi della Marina militare, mezzi della Guardia costiera e imbarcazioni destinate a ricerca e monitoraggio nelle acque che si estendono dal Mar Giallo fino al Pacifico occidentale. Secondo le autorità di Taipei, che hanno lanciato l’allarme, si tratta di una delle più imponenti concentrazioni navali registrate negli ultimi anni nell’area, un segnale che rafforza la pressione esercitata da Pechino sull’isola. Ecco che cosa sta succedendo. L’allarme di Taiwan. Il dispiegamento è avvenuto in un momento particolarmente sensibile per gli equilibri regionali, con Taiwan che continua a fare affidamento sul sostegno degli Stati Uniti per scoraggiare eventuali iniziative militari cinesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Oltre 100 navi in mare”: la mossa cinese per strozzare Taiwan

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