Il Como andrà in Europa? La squadra guidata da Fabregas sembra avere tutto il necessario per ritrovarsi a fine stagione nei primi sei posti in classifica. Considerando i risultati, a dire il vero, non sarebbe da escludere addirittura la Champions League, ma non siamo interessati ai pronostici in questa sede. Il discorso da fare è decisamente più generico: cosa accadrà al Como in Europa? La società sta provvedendo a ingenti investimenti, sul mercato e non solo, il che ha però un impatto evidente sui bilanci. Il fatto di poter vantare su una proprietà miliardaria non protegge dai regolamenti UEFA, il che apre alcuni scenari. La qualificazione sarebbe a rischio? No, è bene chiarirlo fin da subito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Como in Europa ma con troppi debiti, l’UEFA punisce ma non esclude gli Hartono

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