Nuovo sportello del Segretariato sociale | cosa può fare per i cittadini e tutto quello che c' è da sapere

Da lunedì 16 marzo, a Chieti Scalo sarà aperto un nuovo sportello del Segretariato sociale del Comune di Chieti. L’obiettivo è creare un punto di riferimento più accessibile per i cittadini, in particolare per le persone e le famiglie in condizioni di fragilità. Lo sportello sarà operativo per fornire informazioni e supporto diretto alle esigenze della comunità.

Sarà operativo anche per raccogliere le domande relative al Pronto intervento sociale, ampliando così le possibilità di accesso ai servizi comunali Da lunedì 16 marzo, sarà attivo anche a Chieti Scalo uno sportello del Segretariato sociale del Comune di Chieti, pensato per offrire un punto di riferimento più vicino alla cittadinanza, in particolare alle persone e alle famiglie in condizioni di fragilità. Lo sportello sarà operativo anche per raccogliere le domande relative al Pronto intervento sociale, ampliando così le possibilità di accesso ai servizi comunali. "Per il momento - spiega - il servizio sarà attivo il lunedì dalle ore 9 alle 13, con l’obiettivo di offrire un presidio di ascolto e orientamento più vicino ai cittadini che vivono in questa parte della città. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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