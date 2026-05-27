Numerose aziende hanno contribuito con risorse per raggiungere un risultato che soddisferà i cittadini. Gli sponsor hanno definito il loro impegno come un lavoro di squadra, considerandolo un regalo alla città. La collaborazione tra imprese e organizzatori ha reso possibile il progetto, senza specificare i dettagli delle aziende coinvolte o le modalità di supporto. La comunicazione si concentra sull'impegno collettivo e sul risultato finale atteso dalla comunità.

"Tante aziende si sono spese per aiutare a ottenere un risultato che piacerà ai cittadini". Marco Checchi, Ad di Pelliconi e vicepresidente del Teatro Comunale di Bologna, è tra i primi ad arrivare al pomeriggio di festa organizzato dalla Sovrintendente Elisabetta Riva in partnership con il Resto del Carlino, rappresentato dal vicedirettore Valerio Baroncini. "I lavori stanno continuando e ci stiamo preparando alla riapertura. Con grande soddisfazione si iniziano a vedere i risultati della ristrutturazione. Il Comune, in questo viaggio, ci è stato a fianco. La presenza del Teatro ridarà un certo piglio a questa parte di Bologna, una zona molto bella della città", prosegue Checchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La carica degli sponsor: "Un lavoro di squadra. Sarà un regalo alla città"

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