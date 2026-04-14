A Pavia sono stati annunciati investimenti significativi per la mobilità sostenibile, con l’acquisto di 66 nuovi autobus a basse emissioni e un budget di 27 milioni di euro destinato alla rinnovazione del sistema di trasporto pubblico. La trasformazione del deposito di Strada Campeggi in un polo multi energy rientra in questa strategia, contribuendo a rendere il parco autobus locale tra i più moderni del territorio nazionale.

Il parco autobus di Autoguidovie si posiziona tra i più moderni del territorio nazionale grazie all’introduzione di una nuova flotta a basse emissioni e alla trasformazione del deposito di Strada Campeggi in un polo multi energy. L’operazione, che vede coinvolti oltre 311 mezzi nel bacino di Pavia, prevede l’impiego di nuovi veicoli elettrici e a gas naturale per rinnovare il servizio pubblico locale. L’investimento complessivo per la riqualificazione dell’infrastruttura di Strada Campeggi supera i 27 milioni di euro, con una quota di 23,4 milioni derivante dai fondi Pnrr e dal Piano strategico nazionale mobilità sostenibile. Questo piano di...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pavia punta sul verde: 66 nuovi bus e 27 milioni per la mobilità

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