La canicola molla solo di qualche grado nell' ultimo weekend di maggio le previsioni

Notizia in breve

Nell'ultimo weekend di maggio, le temperature sono diminuite di qualche grado. L’anticiclone subtropicale si sta espandendo sull’Europa, portando condizioni di tempo stabile e clima più caldo anche in Italia. Le previsioni indicano che questa massa d’aria continuerà a influenzare il territorio nei prossimi giorni. La situazione meteorologica resta caratterizzata da poca nuvolosità e assenza di piogge significative.