La canicola molla solo di qualche grado nell' ultimo weekend di maggio le previsioni
Nell'ultimo weekend di maggio, le temperature sono diminuite di qualche grado. L’anticiclone subtropicale si sta espandendo sull’Europa, portando condizioni di tempo stabile e clima più caldo anche in Italia. Le previsioni indicano che questa massa d’aria continuerà a influenzare il territorio nei prossimi giorni. La situazione meteorologica resta caratterizzata da poca nuvolosità e assenza di piogge significative.
L’anticiclone subtropicale continua la sua espansione inesorabile, estendendosi a inizio settimana su gran parte dell’Europa e determinando condizioni di tempo stabile e sempre più caldo anche sull’Italia. Il nostro Paese sarà per larga parte immerso nella matrice più calda della massa d’aria. Al. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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