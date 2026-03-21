Il fine settimana a Napoli si presenta con tempo prevalentemente soleggiato, anche se ci saranno alcune nuvole nel corso delle giornate. Sabato il cielo sarà variabile con temperature che raggiungeranno i 15°C, mentre domenica si prevede una copertura nuvolosa più diffusa e nuvolosità sparsa. Lunedì sarà la giornata più calda, con la massima che arriverà a 16°C.

Meteo Napoli: sabato cielo variabile con massima di 15°C, domenica nuvolosità sparsa e coperto in serata, lunedì la giornata più calda con picco di 16°C. Venti deboli per tutti e tre i giorni Meteo Napoli Avvio di weekend primaverile per Napoli. Secondo le rilevazioni della stazione meteo di Capodichino, riportate dal sito ilmeteo.it, delle ore 8:50, la mattinata si apre con ampio soleggiamento e 12°C, con venti praticamente assenti da Nord e nessuna precipitazione in vista. La giornata di oggi si presenta con cielo parzialmente nuvoloso nel complesso. Al mattino dominerà il soleggiamento diffuso, con il picco di irraggiamento solare alle ore 11, quando l'indice UV raggiungerà 4. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Napoli, weekend soleggiato con qualche nuvola: le previsioni

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