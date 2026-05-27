La bufala sulla fuga di Zelenska con 66 milioni | la stessa sera era a Kyiv a inaugurare una mostra

Il 19 maggio 2026, Olena Zelenska è stata vista a Kyiv, dove ha partecipato all’inaugurazione di una mostra. Sui social si è diffusa una voce che la accusava di aver lasciato il paese con 66 milioni di euro in contanti e lingotti d’oro a bordo di un veicolo blindato. Tuttavia, nessuna conferma ufficiale ha supportato questa notizia, che è stata smentita successivamente.

Sui social circola un post in cui si sostiene che Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino, sia fuggita dall’Ucraina la sera del 19 maggio 2026, a bordo di un veicolo blindato, portando con sé 66 milioni di euro in contanti e lingotti d’oro. La storia risulta completamente falsa, così come è falsa la presunta indagine del NABU e della SAPO, citata nel post come motivo della fuga. In questo articolo vi spieghiamo perché i propagandisti russi e coloro che credono alla falsa notizia si sbagliano. Per chi ha fretta. La sera del 19 maggio 2026, il presidente Zelensky e la first lady erano a Kyiv per l’inaugurazione della mostra «Ivan Marchuk. Collezioni museali», come documentato dal sito della Presidenza ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

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