Dopo aver raggiunto un accordo di cessate il fuoco con l’Iran, il governo di Kyiv ha rivolto un appello agli Stati Uniti affinché concentrino nuovamente l’attenzione sulla guerra in Ucraina. La richiesta è stata formulata in un momento in cui si cerca di mantenere alta l’attenzione internazionale sul conflitto in corso nel paese. Nessuna ulteriore comunicazione è stata diffusa in merito alle risposte da parte delle autorità statunitensi.

Dopo il cessate il fuoco con l’Iran, Kyiv ha esortato gli Stati Uniti a riportare l’attenzione sulla guerra in Ucraina. «Accogliamo con favore l’accordo tra il presidente Trump e il regime iraniano per sbloccare lo Stretto di Hormuz e cessare il fuoco, così come gli sforzi di mediazione del Pakistan. La fermezza americana sta dando i suoi frutti. Crediamo sia giunto il momento di dimostrare sufficiente fermezza per costringere Mosca a un cessate il fuoco e a porre fine alla guerra contro l’Ucraina», ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga. We welcome the agreement between President Trump and the Iranian regime to unblock the Hormuz strait and cease fire, as well as Pakistan’s mediation efforts. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dopo la tregua con l’Iran, Kyiv chiede agli Usa di riportare l’attenzione sulla guerra in Ucraina

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