Il settore dei prodotti a base di bufala registra un valore di oltre 285 milioni di euro, con un incremento del 5,8% rispetto all’anno precedente. Questa crescita supera quella del mercato complessivo, che nello stesso segmento ha segnato un aumento del 5,3%. La categoria include mozzarella, burrata, ricotta e stracciatella, vendute principalmente attraverso canali come ipermercati, supermercati e discount. I dati evidenziano come la domanda di prodotti a base di bufala continui a espandersi in modo più sostenuto rispetto alla media generale.

La bufala cresce e lo fa più del mercato di riferimento. Nel segmento analizzato, che comprende mozzarella, burrata, ricotta e stracciatella, il comparto bufala vale oltre 285 milioni di euro e segna un +5,8% nei canali Iper, Super e Discount, a fronte di un +5,3% del totale delle stesse.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Mozzarella di bufala e jabugo dop, a Barcellona il gemellaggio europeo del gusto(Adnkronos) – Alla fiera internazionale 'Alimentaria' di Barcellona, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’industria...

Mozzarella di Bufala, scontro Copagri-Consorzio: chieste le dimissioni del presidente RaimondoSalvatore Ciardiello, presidente di Copagri Campania, ha chiesto le dimissioni di Domenico Raimondo, vertice del Consorzio della Mozzarella di Bufala...

Contenuti di approfondimento

Non solo mozzarella, il comparto bufala vale 285 milioni con una crescita del 5,8%La bufala cresce e lo fa più del mercato di riferimento. Nel segmento analizzato, che comprende mozzarella, burrata, ricotta e stracciatella, il comparto bufala vale oltre 285 milioni di euro e segna ... casertanews.it

Bufala, non c’è solo la mozzarella, crescono burrata e ricotta. E ora tocca alla stracciatellaSe si parla di bufala si pensa subito alla mozzarella. Almeno, ovviamente, in campo alimentare. La Dop campana ha conquistato l’Italia e l’estero, con esportazioni che sfiorano il 40% e un giro ... ilsole24ore.com