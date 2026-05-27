La Bergamasca si tinge di rosa | oggi passa il Giro d’Italia - Foto e video

Notizia in breve

Il Giro d’Italia ha attraversato la provincia di Bergamo nella sua 17ª tappa, da Cassano d’Adda ad Andalo, il 27 maggio. La corsa ha interessato diversi Comuni, tra cui Canonica e Sarnico, prima di proseguire verso il Bresciano. La giornata è stata segnata da un passaggio che ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori lungo il percorso. La corsa ciclistica si è svolta senza incidenti e ha attraversato zone di interesse locale.