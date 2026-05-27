La Bergamasca si tinge di rosa | oggi passa il Giro d’Italia - Foto e video
Il Giro d’Italia ha attraversato la provincia di Bergamo nella sua 17ª tappa, da Cassano d’Adda ad Andalo, il 27 maggio. La corsa ha interessato diversi Comuni, tra cui Canonica e Sarnico, prima di proseguire verso il Bresciano. La giornata è stata segnata da un passaggio che ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori lungo il percorso. La corsa ciclistica si è svolta senza incidenti e ha attraversato zone di interesse locale.
CICLISMO. La Bergamasca ha accolto con festa il Giro d’Italia: mercoledì 27 maggio la 17ª tappa Cassano d’Adda-Andalo ha attraversato diversi Comuni della provincia, da Canonica a Sarnico, prima di entrare nel Bresciano. Sono migliaia di appassionati lungo il percorso, con chiusure al traffico già dalla mattinata e iniziative speciali. Giornata speciale per la Bergamasca: mercoledì 27 maggio arriva il Giro. Una cinquantina di km nella prima parte della 17ª tappa Cassano d’Adda-Andalo: ingresso a Canonica poco dopo la partenza e poi il passaggio lungo la Francesca per Verdello, Urgnano, Ghisalba, Palosco. Grumello del Monte, fino a Sarnico prima di entrare nel Bresciano da Paratico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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