Domani la Martesana sarà attraversata dal Giro d’Italia, evento di ciclismo che coinvolge numerosi appassionati e cittadini. La corsa attraverserà il territorio, portando con sé l’atmosfera tipica della manifestazione. La giornata vedrà la partecipazione di un vasto pubblico che seguirà il passaggio della carovana. La città si prepara a ricevere i corridori e gli spettatori, con alcuni punti di osservazione e iniziative legate alla manifestazione.

La Martesana si prepara a vivere una giornata di grande ciclismo e partecipazione popolare con il passaggio del Giro d’Italia, che domani attraverserà il territorio portando con sé la tradizionale atmosfera della corsa rosa. A Vaprio d’Adda cresce l’attesa per un evento che unisce sport, comunità e visibilità nazionale. In occasione della 17ª tappa, la carovana partirà da Cassano, città natale del campione Gianni Motta, vincitore del Giro nel 1966, per proseguire lungo un percorso di circa 200 chilometri fino ad Andalo, attraversando anche il ponte sull’Adda, proprio a Vaprio. Simbolo di collegamento tra le due sponde del fiume, dall’altra parte c’è la bergamasca Canonica, il viadotto è diventato il centro ideale della festa: da giorni, di sera, si veste in nuance: rosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Febbre da Giro d’Italia. La città si tinge di rosa

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