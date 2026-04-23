Citroën si tinge di rosa alla Milano Design Week per celebrare il Giro d' Italia

Durante la Milano Design Week, una vettura Citroën con livrea rosa è stata esposta presso la Maison di piazza Cinque Giornate. L'auto, una Ami, è stata scelta per celebrare il Giro d’Italia, evento sportivo di rilievo che si svolge in Italia. La manifestazione si svolge in un contesto di esposizioni e installazioni dedicate al design e alla creatività.

Durante la Milano Design Week che si sta svolgendo nel capoluogo lombardo, Maison Citroën anticipa l’emozione del Giro d’Italia in programma a maggio, celebrando l’incontro tra design, mobilità e il grande ciclismo italiano. Per l’occasione la casa del doppio Chevron ha realizzato un’edizione speciale della popolare microcar elettrica Ami che sarà protagonista in Piazza Cinque Giornate fino al termine della manifestazione, quindi fino al 26 aprile. In occasione della settimana del design, Maison Citroën si veste di rosa, il colore che da sempre identifica il Giro d'Italia che vedrà la C5 AirCross tra i protagonisti in qualità di auto ufficiale della gara.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Citroën si tinge di rosa alla Milano Design Week per celebrare il Giro d'Italia Notizie correlate Design e rosa a Milano: Citroën celebra il Giro d’ItaliaDal 20 al 26 aprile, il flagship store di Maison Citroën a Milano si trasforma nel cuore pulsante di un racconto che unisce design urbano e grande... Ecco come il Giro d'Italia incontra la Milano Design WeekOgni anno, a maggio, l'Italia si tinge di rosa in occasione del Giro d'Italia, la corsa ciclistica più lunga e spettacolare del Paese. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Alla Milano Design Week Citroën amplifica la sua passione per il ciclismo; Maison Citroën: la mobilità elettrica si tinge di rosa. Maison Citroën: la mobilità elettrica si tinge di rosaMaison Citroën si trasforma per la Milano Design Week 2026: un'esperienza immersiva tra design e mobilità sostenibile ... rumors.it Ecco come il Giro d'Italia incontra la Milano Design WeekPresso piazza Cinque Giornate un’occasione per vivere l’incontro tra design, mobilità e grande ciclismo italiano ... milanotoday.it 80 anni di Vespa! Immancabile anche alla Milano Design Week con questo nuova colorazione #vespa - facebook.com facebook Gli interni dell'Università Statale di Milano si trasformano per il FuoriSalone 2026. La nostra gallery dalla Milano Design Week. Segui LaPresse per tutti gli scatti. #FuoriSalone2026 #MilanoDesignWeek #MDW2026 #LaPresse #Design x.com