La Bergamasca si colora di rosa | grande festa per il passaggio del Giro d’Italia in provincia
Il Giro d’Italia attraversa la provincia di Bergamasca per circa 40 chilometri, suscitando grande entusiasmo tra la popolazione locale. La presenza della corsa ciclistica attira numerosi spettatori e crea un’atmosfera di festa. La gara si svolge lungo le strade della regione, coinvolgendo diverse località e attirando attenzione mediatica. La manifestazione si svolge secondo il calendario ufficiale e segue le normative di sicurezza previste per eventi sportivi di questa portata.
Anche solo per 40 chilometri. Ma quando passa il Giro d’Italia il clima è sempre quello della festa. Mercoledì 27 maggio la 17ª tappa dell’edizione 2026 è partita da Cassano d’Adda, nel Milanese ma a pochi passi dalla Bergamasca, dove la corsa è transitata poco dopo le 12,30, tra Vaprio d’Adda e Verdello. L’ingresso in provincia è avvenuto praticamente subito dopo la partenza, attorno al chilometro 4. Il gruppo ha poi attraversato la Bassa passando da Urgnano, Cologno al Serio, Ghisalba e Palosco, prima di avvicinarsi verso Palazzolo sull’Oglio. Dopo un primo sconfinamento nel Bresciano, il Giro è tornato in territorio bergamasco transitando da Grumello del Monte e Sarnico, per poi dirigersi verso il lago d’Iseo e lasciare definitivamente la provincia dopo il ponte di Paratico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie e thread social correlati
Cesano si colora ancora di rosa. Arriva la tappa del Giro Handbike: "Festa di agonismo e inclusione"Cesano Maderno si prepara ad accogliere la tappa del Giro Handbike, un evento che riunisce atleti provenienti da diverse nazioni per competere in un...
La Bergamasca si tinge di rosa: oggi passa il Giro d’Italia - Foto e videoIl Giro d’Italia ha attraversato la provincia di Bergamo nella sua 17ª tappa, da Cassano d’Adda ad Andalo, il 27 maggio.
Temi più discussi: Giro d’Italia, il 27 maggio ritorno in Lombardia: ecco i comuni e le strade chiuse della diciassettesima tappa; Feste e sagre, gli appuntamenti del weekend (22-24 maggio) nella Bergamasca; Incidente aereo nel pomeriggio: precipita con l'aliante, morto un pilota di 64 anni; Febbre da Giro d’Italia in Martesana: la città si tinge di rosa.
La Bergamasca si colora di rosa: grande festa per il passaggio del Giro d’Italia in provinciaLa 17ª tappa è partita da Cassano d’Adda nel Milanese: la corsa è transitata poco dopo le 12,30 tra Vaprio d’Adda e Verdello. Nonostante la giornata lavorativa, tantissime persone di tutte le età si s ... bergamonews.it
La Bergamasca si tinge di rosa: oggi passa il Giro d’Italia - Foto e videoLa Bergamasca si prepara ad accogliere il Giro d’Italia: mercoledì 27 maggio la 17ª tappa Cassano d’Adda-Andalo attraverserà diversi Comuni della provincia, da Canonica a Sarnico, prima di entrare nel ... ecodibergamo.it
Aperta la mostra diffusa in diversi luoghi simbolo della città, da Colle Aperto fino all’Accademia Carrara. Cresce l’attesa verso la sorpresa annunciata per il 22 maggio, secondo anniversario dell’Europa League vinta a Dublino. facebook