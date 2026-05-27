La Bergamasca si colora di rosa | grande festa per il passaggio del Giro d’Italia in provincia

Il Giro d’Italia attraversa la provincia di Bergamasca per circa 40 chilometri, suscitando grande entusiasmo tra la popolazione locale. La presenza della corsa ciclistica attira numerosi spettatori e crea un’atmosfera di festa. La gara si svolge lungo le strade della regione, coinvolgendo diverse località e attirando attenzione mediatica. La manifestazione si svolge secondo il calendario ufficiale e segue le normative di sicurezza previste per eventi sportivi di questa portata.

Anche solo per 40 chilometri. Ma quando passa il Giro d’Italia il clima è sempre quello della festa. Mercoledì 27 maggio la 17ª tappa dell’edizione 2026 è partita da Cassano d’Adda, nel Milanese ma a pochi passi dalla Bergamasca, dove la corsa è transitata poco dopo le 12,30, tra Vaprio d’Adda e Verdello. L’ingresso in provincia è avvenuto praticamente subito dopo la partenza, attorno al chilometro 4. Il gruppo ha poi attraversato la Bassa passando da Urgnano, Cologno al Serio, Ghisalba e Palosco, prima di avvicinarsi verso Palazzolo sull’Oglio. Dopo un primo sconfinamento nel Bresciano, il Giro è tornato in territorio bergamasco transitando da Grumello del Monte e Sarnico, per poi dirigersi verso il lago d’Iseo e lasciare definitivamente la provincia dopo il ponte di Paratico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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