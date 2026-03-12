Cesano si colora ancora di rosa Arriva la tappa del Giro Handbike | Festa di agonismo e inclusione

Cesano Maderno si prepara ad accogliere la tappa del Giro Handbike, un evento che riunisce atleti provenienti da diverse nazioni per competere in un percorso che unisce sport e inclusione. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, attirando appassionati e famiglie che vogliono assistere alle gare di handbike, una disciplina che mette alla prova resistenza e abilità. L’evento si svolge un anno dopo la tappa del Giro d’Italia, segnando un nuovo momento di attenzione per lo sport internazionale nella città.

Un anno dopo l'arrivo di tappa del Giro d'Italia, Cesano Maderno torna a ospitare il grande sport internazionale. Questa volta si tratta di handbike e in città si svolgerà la seconda frazione del Giro Handbike International. Appuntamento al 21 giugno. A Palazzo Lombardia è stato presentato l'evento alla presenza del sindaco Gianpiero Bocca e dell'assessora allo Sport, Rosanna Arnaboldi. "Il grande sport internazionale torna a correre tra le vie di Cesano. Dopo la straordinaria esperienza dello scorso anno con l'arrivo del Giro d'Italia, ora il Giro Handbike International. È un evento dal doppio significato, in cui agonismo e aspetto sociale sono strettamente legati", dice Bocca.