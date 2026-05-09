Dopo 33 anni si ritrova la quinta E del Linguistico di Forlì cena dei ricordi con insegnante e bidello

Dopo più di tre decenni, gli ex studenti della quinta E dell’Istituto Tecnico Linguistico di Forlì si sono riuniti per una cena. La serata ha visto la partecipazione di alcuni insegnanti e del bidello che avevano accompagnato il loro percorso scolastico. Il ritrovo ha coinvolto coloro che hanno condiviso gli anni dell’adolescenza, celebrando il passato attraverso i ricordi condivisi durante l’incontro.

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