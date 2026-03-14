Pizza e ricordi | ex alunne e prof si ritrovano dopo 29 anni

Dopo 29 anni, un gruppo di ex alunne e insegnanti si è ritrovato per una cena a base di pizza. L'incontro ha riacceso i ricordi condivisi e ha permesso di rivedere volti e storie che sembravano lontani nel tempo. La serata ha visto scambi di parole e sorrisi, dimostrando come un momento semplice possa riunire persone e ricomporre legami spenti.

Una semplice cena a base di pizza ha riattivato legami umani che sembravano sbiaditi dal tempo, ma che in realtà erano solo rimasti in silenzio. Nei giorni scorsi, alcune ex studentesse della classe 5A indirizzo Erica dell’istituto tecnico commerciale J.M. Keynes si sono riunite con la loro ex docente di tedesco, Deanna Picchioni, per celebrare un ritorno alle radici formative. L’incontro, avvenuto nel territorio pratese, segna il primo passo verso il trentesimo anniversario del diploma, fissando una data precisa per il prossimo anno. L’evento non è stato un semplice ritrovo casuale, ma l’esito di un contatto nato quasi per caso per risentire la voce dell’insegnante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pizza e ricordi: ex alunne e prof si ritrovano dopo 29 anni Articoli correlati Separate da bimbe dopo il femminicidio della madre, sorelle si ritrovano 50 anni dopo sui social: “Travolgente”La storia di due sorelle britanniche separate ad appena 8 e 5 anni, dopo il femminicidio della madre per mano del padre, che si sono riviste... Ex alunni si ritrovano dopo 50 anni. Con loro anche la maestra CiprianiSi sono ritrovati dopo 50 anni dalla scuola elementare per passare una serata insieme e ricordare tante cose belle di quei tempi. Tutti gli aggiornamenti su Pizza e ricordi ex alunne e prof si... Discussioni sull' argomento Una pizza, 29 anni dopo: il filo invisibile che unisce ancora la 5A Keynes indirizzo Erica; Un viaggio nel tempo tra ricordi e avventure: la 5°A Meccanica dell'Itis Marconi si ritrova dopo 35 anni dal diploma; Enrica Bonaccorti, chi è l’ex marito Daniele Pettinari e l’ultimo compagno Giacomo Paladino: tutti gli amori della conduttrice; Selvaggia Lucarelli e Max Giusti si ritrovano a ‘Scherzi a parte’: il botta e risposta (tra ex). Vuoi fare la pizza più facile del mondo Ti lascio la mia ricetta - facebook.com facebook Valeria Zuppardo, la testa dietro la pizza di Seu: "Il patriarcato mi manda fuori di testa, dai miei ragazzi pretendo rispetto" - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com