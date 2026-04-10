Meteo Puglia la settimana si chiude al sole | Foggia città più calda ma da lunedì torna il maltempo

La settimana in Puglia si conclude con giornate caratterizzate da tempo soleggiato, grazie alla presenza di un anticiclone che ha mantenuto condizioni di stabilità atmosferica nella regione. Foggia si distingue come la città più calda, mentre da lunedì è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo con il ritorno del maltempo. La situazione rimane abbastanza stabile fino a quel momento, con temperature elevate in alcune zone.

L’anticiclone continuerà a mantenere condizioni di tempo in prevalenza soleggiato sulla Puglia nei prossimi giorni, tanto che la settimana si chiuderà all’insegna della stabilità atmosferica sulla regione. Come riferisce Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com, il cielo si manterrà sereno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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LA PROVINCIA DI FOGGIA IN GINOCCHIO PER IL MALTEMPO

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