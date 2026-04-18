La Juventus si prepara a una fase di cambiamenti in vista del mercato estivo, con alcune operazioni in corso che coinvolgono anche la cessione di alcuni giocatori. La società ha deciso di svuotare gli armadietti, e secondo le ultime voci, potrebbe incassare circa 30 milioni di euro dalla vendita di un calciatore. Questo movimento rappresenta un passo importante per le strategie future della squadra.

Aggiornamenti importantissimi in casa Juve in vista del calciomercato estivo: ecco cosa sta succedendo. Domenica sera, alle ore 20:45, la Juventus ospiterà il Bologna in uno dei match più attesi della 33esima giornata di Serie A. Dopo la vittoria sul campo dell’Atalanta, i bianconeri vogliono vincere ancora per consolidare il quarto posto in classifica davanti a Como e Roma, quando mancano davvero poche gare al termine del campionato. A tenere banco in casa Juve, però, è anche la questione calciomercato con diversi nomi sul piede di partenza in estate. Tra questi c’è sicuramente Teun Koopmeiners, finito ormai ai margini del progetto...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - È davvero finita con la Juventus: svuota l’armadietto per 30 milioni

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