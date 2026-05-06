La gestione di Damien Comolli alla Juventus sembra essere ormai giunta a una conclusione. Si parla di possibili cambiamenti imminenti all’interno della squadra, con una rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche il settore dirigenziale. La situazione sembra aver raggiunto un punto di non ritorno, portando a ipotesi di un suo addio già prima dell’inizio della prossima stagione.

Il capolinea di Damien Comolli: rivoluzione Juventus alle porte. La gestione di Damien Comolli alla Juventus sembra essere giunta a un punto di rottura definitivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il clima attorno all’amministratore delegato si è fatto gelido: John L'articolo Juventus, Comolli ai saluti già in estate? proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Mercato JuveMilan Superato! COMOLLI Sfora il Budget!

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