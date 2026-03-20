Egitto migliaia di persone in preghiera a Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-Fitr

Migliaia di persone si sono radunate nella moschea al-Seddik al Cairo per partecipare alle preghiere in occasione dell’Eid al-Fitr. La partecipazione ha coinvolto molti cittadini egiziani che hanno celebrato insieme questa festività religiosa. Le preghiere si sono svolte in modo ordinato e nel rispetto delle tradizioni, attirando numerosi fedeli nella capitale egiziana.

Migliaia di cittadini egiziani hanno partecipato alle preghiere nella moschea al-Seddik de Il Cairo per celebrare la festa dell’ Eid al-Fitr, che segna la fine del mese del Ramadan e quindi la fine del digiuno religioso, in cui, tra l’alba e il tramonto, i fedeli si astengono dal mangiare e dal bere. L’Eid è caratterizzato da preghiere collettive e festeggiamenti che di solito includono visite ai familiari, raduni e gite. In Egitto, la gente acquista i Kahk, biscotti al burro, da condividere con la famiglia, gli amici e i vicini. I bambini, che di solito indossano abiti nuovi per l’Eid, ricevono i tradizionali regali in denaro noti come “eidiya”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Egitto, migliaia di persone in preghiera a Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-Fitr Articoli correlati Eid al-Fitr, il bacio della Luna che accende la festa: dai dolci ai riti, ecco come finisce il RamadanL’Eid al-Fitr è una delle ricorrenze religiose più importanti del calendario islamico: segna la fine del Ramadan, il mese sacro del digiuno, e... Leggi anche: Che festa al Carnevale di Fano: la pioggia non ferma migliaia di persone Approfondimenti e contenuti su Egitto migliaia di persone in preghiera... Temi più discussi: Egitto, la stretta sui rifugiati: arresti, deportazioni e diritti negati; Egitto, la scoperta del secolo: migliaia di tracce della vita quotidiana che nessuno si aspettava di trovare; Siria: migliaia di persone stanno rientrando dal Libano a causa degli attacchi israeliani; Libano: centinaia di migliaia di persone costrette a fuggire sotto i bombardamenti. Egitto, migliaia di persone in preghiera a Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-Fitr(LaPresse) Migliaia di cittadini egiziani hanno partecipato alle preghiere nella moschea al-Seddik del Cairo per celebrare la festa dell’Eid ... stream24.ilsole24ore.com Fonti egiziane, 'Rafah riaprirà domani per un centinaio di persone'(ANSAmed) - IL CAIRO, 17 MAR - Il valico di Rafah riaprirà domani in entrambe le direzioni per la prima volta dall'inizio della guerra israelo-iraniana, a seguito dei contatti tra Israele ed Egitto s ... ansa.it Eid in Egitto: una festa che si vive con il cuore Oggi in Egitto si celebra l’Eid, una delle feste più importanti per i musulmani. La giornata inizia presto, con la preghiera speciale del mattino fatta tutti insieme nelle moschee o all’aperto Ma non è solo un - facebook.com facebook Israele ha sospeso l’ingresso a Gaza degli aiuti provenienti dall’Egitto e coordinati da UNICEF per il presunto ritrovamento di prodotti a base di tabacco e nicotina all’interno di kit igienici. Il blocco al valico di Kerem Shalom deciso dal COGAT, il Centro di coord x.com