Eid al-Adha a Gerusalemme fedeli musulmani alla moschea di al-Aqsa per la festività islamica
Mercoledì mattina, migliaia di musulmani si sono riuniti nel complesso di Al-Aqsa a Gerusalemme per celebrare Eid al-Adha. I fedeli hanno partecipato alle preghiere all’interno della moschea, in occasione di una delle festività più rilevanti del calendario islamico. La presenza numerosa ha caratterizzato l’evento, che si è svolto senza incidenti noti. La cerimonia ha coinvolto i fedeli nel rispetto delle tradizioni religiose.
Mercoledì mattina presto migliaia di musulmani si sono radunati nel complesso di Al-Aqsa a Gerusalemme per recitare le preghiere in occasione dell’Eid al-Adha, una delle festività più importanti del calendario islamico. Conosciuta come la “Festa del Sacrificio”, questa venerata ricorrenza coincide con i riti conclusivi dell’Hajj in Arabia Saudita. Si tratta di un’occasione gioiosa, in cui il cibo riveste un ruolo fondamentale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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