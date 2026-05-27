Eid al-Adha a Gerusalemme fedeli musulmani alla moschea di al-Aqsa per la festività islamica

Notizia in breve

Mercoledì mattina, migliaia di musulmani si sono riuniti nel complesso di Al-Aqsa a Gerusalemme per celebrare Eid al-Adha. I fedeli hanno partecipato alle preghiere all’interno della moschea, in occasione di una delle festività più rilevanti del calendario islamico. La presenza numerosa ha caratterizzato l’evento, che si è svolto senza incidenti noti. La cerimonia ha coinvolto i fedeli nel rispetto delle tradizioni religiose.